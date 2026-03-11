Демократам усложняют путь к избирательным участкам

«Приоритетом номер один» для американских законодателей сейчас должно быть принятие закона о выборах SAVE America Act, ужесточающего правила участия избирателей в электоральных процессах. В этом уверен президент США Дональд Трамп. Он призывает членов Палаты представителей в максимально сжатые сроки одобрить уже третью, самую жесткую версию законодательной инициативы, которая отсечет часть демократического электората от голосования на ноябрьских выборах в Конгресс. Более того, по словам господина Трампа, в случае принятия закона «демократы, возможно, не смогут побеждать в ближайшие 50 лет и даже дольше». С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Allison Robbert / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Allison Robbert / AP

Дискуссии о судьбе SAVE America Act начали разгораться с новой силой, после того как 9 марта Дональд Трамп призвал республиканцев в Палате представителей вновь одобрить законопроект о выборах, теперь уже его третью версию с более жесткими и радикальными положениями.

Президент настаивал, что закон должен стать фундаментом всей деятельности Республиканской партии на фоне приближения ноябрьских выборов в Конгресс. «Это гарантирует победу на промежуточных выборах. Если вы этого не сделаете, у вас будут большие проблемы»,— заявил Дональд Трамп законодателям-республиканцам. И ясно дал понять, что ожидает от спикера Палаты представителей Майка Джонсона и других высокопоставленных представителей Республиканской партии беспрекословного выполнения его требований. Более того, глава Белого дома пригрозил, что не будет подписывать никакие принятые Конгрессом законы до тех пор, пока законодатели не примут новую версию SAVE America Act.

Первые две редакции этого документа уже подразумевали новые бескомпромиссные требования к подтверждению гражданства для допуска к выборам. Однако Дональд Трамп попросил законодателей добавить новые пункты, отметив: «Мы больше не можем допускать, чтобы выборы проходили в таком хаосе, как раньше».

Но предложение президента превратило законопроект в мину замедленного действия, поставив в тупик не только демократов, но и умеренное руководство республиканцев: документ содержит спорные тезисы, затрагивающие интересы избирателей по обе стороны политического спектра.

С юридической и политической точек зрения, наиболее значимым последствием SAVE America Act выглядит де-факто принудительная федерализация избирательного процесса. Исторически выборы в США — это сфера компетенции штатов и местных муниципалитетов. Новый закон вводит жесткие федеральные стандарты, которые директивно меняют практику тех штатов, где доминировали упрощенные процедуры регистрации.

Для реализации права голоса теперь потребуется документ, выданный исключительно федеральными органами: паспорт США, оригинал свидетельства о рождении либо сертификат о натурализации. Ранее в большинстве штатов для идентификации допускались водительские права, выданные штатом, или иные локальные удостоверения.

В открытом письме в Конгресс президент американской НКО «Центр правосудия Бреннана» Майкл Уолдман предупредил, что закон, по сути, требует от каждого американца предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при каждой регистрации или перерегистрации, тогда как более 21 млн граждан не имеют этих документов под рукой.

Политический расчет Дональда Трампа прозрачен: максимально затруднить участие в выборах тех групп, которые традиционно симпатизируют его оппонентам, например студентов, часто меняющих место жительства, или женщин, сменивших фамилию после брака и не успевших обновить данные во всех федеральных реестрах.

Однако этот маховик может зацепить и часть консервативного электората, например пожилых жителей сельской местности, которым физически трудно добираться до федеральных центров за соответствующими справками.

Особое внимание в новой инициативе уделено голосованию по почте, которое республиканцы считают главным инструментом «кражи» голосов. Дональд Трамп требует, чтобы копия удостоверения личности прилагалась дважды: сначала — при запросе самого бюллетеня, а затем — при его отправке в конверте. Само по себе универсальное почтовое голосование, ставшее нормой в западных, демократических штатах и спасшее явку в период пандемии COVID-19, фактически объявляется вне закона. Основной удар придется по Вашингтону, Орегону, Неваде, Колорадо и Калифорнии, где люди привыкли отдавать свои голоса не выходя из дома. Голосование по почте останется лишь в виде исключения для инвалидов, действующих военнослужащих и лиц, находящихся в документально подтвержденных командировках.

Самая опасная и технически сложная часть реформы скрыта в механизме ведения баз данных. SAVE America Act обязывает власти штатов проводить агрессивные и регулярные «чистки» реестров, сверяя их с федеральными сводками социального страхования и базами данных Министерства внутренней безопасности. Правозащитники уже бьют тревогу: система настроена на автоматическое исключение избирателя из списка при малейшем несовпадении данных. Человек уже на избирательном участке может узнать, что он больше не числится в списках. Опыт отдельных пилотных программ в республиканских штатах показывает, что «под нож» попадают законные избиратели, чьи адреса в разных базах могут отличаться из-за бюрократических ошибок. Эксперты предупреждают, что суды будут погребены под лавиной исков от граждан, которые из-за новых правил лишатся права голоса.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — наиболее вероятный кандидат на получение президентской номинации от Демпартии — прямо говорит, что спор идет не о паспортных проверках, а о праве на участие в выборах как таковом. А лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис предупреждает, что передача полных списков избирателей под контроль Министерства внутренней безопасности превращает право голоса для меньшинств и иммигрантских сообществ в источник дополнительных рисков — от слежки до миграционного давления.

Екатерина Мур.