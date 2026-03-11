В Третьяковке прокомментировали слухи о «затоплении экспонатов»

В Третьяковской галерее опровергли сообщения Telegram-каналов о потопе в депозитарии музея из-за проблем с крышей. По словам представителей галереи, сейчас ведутся плановые работы по укреплению кровли здания.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источник ранее заявил, что в Третьяковке в Лаврушинском переулке «несколько месяцев затапливает музейные ценности, но руководство это скрывает».

В галерее опровергли информацию о ЧП. Представители музея сообщили «Интерфаксу», что сейчас ведутся плановые работы по укреплению кровли, и часть коллекции переместили на время ремонта. «Информация о том, что какие-то произведения искусства из коллекции Галереи находятся под угрозой или повреждены, не соответствует действительности», — подчеркнули в Третьяковке.

При этом «Осторожно, новости» разместили новую публикацию по теме и привели комментарий своего источника. Он настаивает, что в музее «пытаются отмазаться мелкими работами, которые действительно ведутся», но не решают глобально проблему. Также источник утверждает, что воду из депозитария «убирают ведрами» и что «оформлена куча дефектных актов о намокших иконах и рассохшихся деревянных скульптурах».