Великобритания пресекла проведение проиранского марша в Лондоне

Великобритания запретила проводить в Лондоне проиранский марш в честь Всемирного дня Аль-Кудс, который был запланирован на 15 марта. Министр внутренних дел Шабана Махмуд согласовала запрет после того, как полиция выступила с предложением ограничить проведение мероприятий по случаю дня солидарности с борьбой палестинцев за независимость из-за угрозы безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Это первый случай с 2012 года, когда столичная полиция применила свои полномочия для запрета протестных маршей.

«Министр внутренних дел дал согласие на запрет столичной полиции проводить в воскресенье марш аль-Кудс и любые связанные с ним контрпротестные марши,— заявил заместитель комиссара Аде Аделекан, ответственный за поддержание общественного порядка. — Запрет вступит в силу в 16:00 среды, 11 марта, и продлится один месяц».

По оценке полиции, «этот марш сопряжен с уникальными рисками и проблемами». «В целом, контекст настолько сложен, а риски настолько серьезны, что установление условий для протеста будет недостаточным для предотвращения серьезных нарушений общественного порядка, которые могут привести к травмам граждан, протестующих, сотрудников полиции и повреждению имущества»,— заключил Аде Аделекан.

В заявлении полиции отмечается, что британские власти «не отдают предпочтение какой-либо одной политической точке зрения, а лишь делают все возможное, чтобы уменьшить риски насилия и беспорядков».

День аль-Кудс учрежден по инициативе первого верховного лидера Ирана Рухоллы Мусави Хомейни в 1979 году. Марш в честь Дня аль-Кудс проводится ежегодно в последнюю пятницу Рамадана во многих странах мира. В Британии его традиционно организует Британская исламская комиссия по правам человека и поддерживает ряд организаций, выступающих в поддержку Палестины.

Анастасия Домбицкая