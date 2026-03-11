На ремонт 23 школ в Свердловской области направят свыше 2,3 млрд рублей

Из федерального, регионального и муниципального бюджетов на ремонт 23 школ Свердловской области выделят более 2,3 млрд руб. в 2026 году, передает департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщила замгубернатора Татьяна Савинова, в течение года капремонт проведут в 13 школах, они также получат новое оборудование — это будет сделано в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Еще 10 учреждений обновят по новой региональной программе капитального ремонта школ. Некоторые из них откроются уже в этом году, остальные — в 2027 году.

«К сожалению, сохраняется проблема на двух образовательных объектах в Камышлове из-за недобросовестных подрядчиков. Вопрос держим под контролем»,— добавила Татьяна Савинова.

Работы в здании начальной школы №58 в Камышлове должны были закончить до 20 ноября 2025 года, в здании старшей — до 5 декабря. Губернатор Денис Паслер отмечал, что для завершения работ в срок нужно было увеличить число рабочих или сменить подрядчика. Ремонт должен завершиться в этом году.

Ирина Пичурина