На ремонт 10 школ и садиков в Свердловской области направят 1,8 млрд рублей

В 2026 году на капитальный ремонт 10 школ и детских садов в Свердловской области выделят 1,8 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Всего в этом году планируется провести ремонт в 13 школах на Среднем Урале. Среди них — школы №17 и №11 в Сухом Логу, №13 в селе Черемисское, №3 в Красноуфимске и Дубской школе Ирбитского района. Кроме того, в Верхнем Тагиле завершат работы в школе №4, в Камышлове — в двух корпусах школы №58. Срок сдачи этих учебных заведений переносился с прошлого года. «Поручил держать на особом контроле проведение работ в этих объектах, чтобы не допустить новых срывов срока»,— сказал Денис Паслер.

Капитальный ремонт еще пяти школ будет закончен в 2027 году. Его проведут в школах №13 в Ирбите, №5 в селе Николо-Павловское, №1 в Артемовском, №73 в Лесном, №3 в Невьянске.

Также после ремонта с 1 сентября будут открыты детский сад «Колосок» в селе Ницинское, детсад №12 в Камышлове и Центр развития ребенка в Красноуфимске.

Ирина Пичурина