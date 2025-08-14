Денис Паслер потребовал ускорить капремонт в школах региона

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе заседания областного правительства 14 августа поставил задачу ускорить темпы ремонтных работ на объектах образования в муниципалитетах, сославшись на риски срыва сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным департамента информационной политики региона, в Камышлове продолжается капитальный ремонт школы № 58. Работы в здании начальной школы должны быть завершены до 20 ноября, в здании старшей — до 5 декабря. «Сейчас фиксируется отставание от графика, есть риск не успеть закончить работы в установленный контрактом срок. Напоминаю: если подрядчик не справляется, необходимо незамедлительно принимать меры. Как минимум увеличивать количество специалистов на площадке, как максимум — менять подрядную организацию»,– сказал Денис Паслер. Главе Камышловского округа он поручил лично отслеживать темпы работ и число специалистов на объекте. Также он поручил главе Верхнего Тагила завершить ремонт в школе №4, несмотря на выявленное отставание.

На контроль также взяли исполнение поручения президента РФ по капремонту общежития №1 Краснотурьинского индустриального колледжа. «Проектно-сметная документация должна быть подготовлена до января 2026 года, договор уже заключен. Предварительная стоимость комплексного капремонта – около 210 миллионов рублей»,—отметил врио губернатора региона.

Полина Бабинцева