В ПТС вписались подделки

Сотни салонов по всей стране продавали автомобили с поддельными документами. Как выяснили следователи, злоумышленники похитили на таможне оригинальные бланки ПТС, чтобы зарегистрировать по ним импортные машины. Мошенники внесли в документы имена вымышленных владельцев и ввезли по этой схеме сотни моделей, которые теперь снимают с учета. Убытки покупателей исчисляются десятками миллионов рублей.

Что может произойти, если купить и зарегистрировать минивэн Toyota Voxy за 950 тыс. руб., зная, что его рыночная цена, согласно «Авто.ру», — в районе 2 млн руб.? Житель Красноярского края был уверен: ничего криминального. Но, как выяснилось позднее, у автомобиля оказался фальшивый паспорт, а предыдущего владельца выдумали мошенники.

Почти сразу сотрудники ГИБДД аннулировали госрегистрацию машины. Покупатель обратился в автосалон, где его отправили к несуществующему собственнику. В этот момент сделкой заинтересовались следователи. Они выяснили, что автосалон — это агент подставных физлиц-продавцов, которые получали за свою роль комиссию в 20 тыс. руб. Пострадавшему удалось взыскать с автоцентра 14 млн руб. неустойки. Ему помогала адвокат Оксана Яковлева, которая рассказала “Ъ FM”, как ей удалось выиграть еще семь таких же процессов:

«Только за одно дело мы недавно взыскали 21,5 млн руб., а таких дел несколько. Если сложить их все, получатся десятки миллионов. Такие автомобили ввозят на территорию России как запасные части. Украдены бланки ПТС серии УУ и УХ — все их подделали. Таможня выдала соответствующий документ на "Иванова Ивана Ивановича, проживающего там-то", в 2020 году. А впервые машина встала на учет в 2022-м. Я доказала в суде, что фактическим продавцом автомобиля является именно ООО "Авалон". У них миллиардные обороты, а лица, которые вписаны в ПТС, — вымышленные».

“Ъ FM” попытался связаться с московским салоном «Авалон», однако, как оказалось, телефон компании со страницы на Google Maps уже давно принадлежит другому автодилеру. Бесследное исчезновение подобных фирм — обычная практика в таких делах, говорит автоюрист Игорь Стремоусов:

«Поддельный ПТС — это история неновая. Вопрос только в том, какие технические средства используются для его изготовления.

Периодически всплывают машины-двойники в разных регионах, перепродаются автомобили, которые были по разным причинам утеряны или повреждены, а для них изготовлены новые документы.

Как правило, в этих схемах всегда задействованы автосалоны с сомнительной репутацией. И мы с вами прекрасно понимаем, что зачастую такие юрлица — "пустышки". Даже если суд присудил с них что-то взыскать, вряд ли истец получит свои деньги».

Собеседники “Ъ FM” на рынке автодилеров отмечают, что количество автомобилей с фальшивыми ПТС возросло вместе с ужесточением санкционного режима. Но есть и другие проблемы, подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Герою информационного повода повезло, потому что он приобрел автомобиль у стабильного юрлица. Если же машина куплена у частника, то отвечать ему придется своим имуществом, которого может и не оказаться. Более того, я знаю, что на рынке снова появилось некоторое количество классических американских автомобилей. Эти машины с мотором по 5-7 литров будут стоить целое состояние, и там есть сложность с документами».

С ноября 2020 года на новые автомобили оформляют электронные ПТС. Однако даже при полной цифровизации у официальных дилеров могут попадаться поддельные документы, отмечают эксперты.

Леонид Пастернак