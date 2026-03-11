«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о передовых разработках в рамках нацпроекта «Молодежь и дети. Наука».

О том, что молодежь все сильнее влияет как на работу бизнеса, так и мировую экономику в целом, активно говорят последние десятилетия. С каждым годом растет число как юных бизнесменов, так и молодых ученых, помогающих предпринимательству своими открытиями. Последние четыре года на базе вузов создаются передовые инженерные школы (ПИШ). В них студенты получают не только новые знания, но и возможность создавать инновационные разработки для предприятий страны. Всего в России по нацпроекту «Молодежь и дети» работает 50 ПИШ. К 2030 году их количество удвоится.

Специалисты передовой инженерной школы на базе Высшей школы нефти совместно с одной из крупнейших компаний отрасли создали способ, который позволяет усилить добычу сырья. Речь — об использовании гидроразрыва в скважинах, пояснил “Ъ FM” автор идеи, младший научный сотрудник Центра научно-технических исследований Илья Аленькин, которому удалось повысить эффективность добычи благодаря использованию специальной жидкости: «Данная жидкость позволяет нам после проведения операции гидроразрыва пласта оставлять его в так называемом гидрофобном положении за счет смачивания этой добавкой. Это позволяет нам увеличить приток нефти и снизить приток воды. Особенно это актуально в пластах с высокой обводенностью продукции — там, где доля воды достигает уже 75-80% и более.

С применением данной разработки нам удается расширить потенциальный фонд скважин, потому что там, где раньше проведение гидроразрыва пласта и последующая добыча нефти была нерентабельна за счет высокого содержания воды, сейчас, за счет применения данной добавки, многие из этих скважин становятся рентабельными, и мы можем их осваивать, применять для получения прибыли».

Вместе с тем в стране запущена платформа «Наука». Она помогает принимать эффективные решения по финансированию исследований. Например, планировать бюджет или оценивать проекты по соответствию приоритетов государства.