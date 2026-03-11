В Приамурских детских садах появятся списки запрещенных игрушек

Амурская область откликнулась на инициативу Минпросвещения РФ по созданию для детских садов перечня игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка. В пресс-службе администрации Белогорского округа Приамурья сообщили, что в детских садах появится перечень запрещенных игрушек.

Как уточнили чиновники, под запрет попадут игрушки, которые негативно влияют на физическое здоровье и психику воспитанников образовательных учреждений дошкольного возраста. Среди них — куклы-монстры, игрушки из токсичных материалов и с мелкими деталями (например, магнитные шарики).

«Единый перечень игр и игрушек будет соответствовать традиционным ценностям страны и способствовать интеллектуальному развитию. Дети будут знакомиться с материалами изделий, историей, культурными традициями, народными промыслами и достижениями России»,— указано в сообщении властей.

В перечне также представят список рекомендованных и безопасных товаров. В соответствии с ним будут оснащены все детские сады. При этом сообщается, что единый перечень игр и игрушек не запрещает родителям покупать игрушки для дома.

Анна Яшина, Благовещенск