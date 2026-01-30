Суд не поддержал строительство дома «Брусники» за 2,6 млрд в центре Липецка

Арбитражный суд Липецкой области поддержал иск прокуратуры региона к департаменту градостроительства и архитектуры администрации Липецка, министерству строительства и архитектуры области, ООО «Проммаш тест экспертиза» и ООО «Специализированный застройщик "Турист Эко-Парк"» (владелец — екатеринбургское ООО «Брусника. СЗ»). В нем требовалось признать недействительными разрешения на строительство высотного дома из-за отклонения от предельных параметров застройки. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Решение может быть обжаловано.

Речь идет о проекте на месте гостиницы «Турист» на площади Петра Великого, 1 в Липецке. В 2024 году «Бруснике» было разрешено построить на 0,8 га 26-этажный дом на 370 квартир. Он должен быть сдан до конца 2027 года. Стоимость строительства оценивалась в 2,3 млрд руб., средства предоставлял Северо-Западный банк Сбербанка РФ.

Вскоре после возбуждения дела компания скорректировала проект. Согласно последним данным Единой информационной системы жилищного строительства, стоимость дома выросла на 340 млн — до 2,6 млрд руб. Площадь застройки и этажность остались прежними.

Иск прокуратуры поступил в арбитражный суд 14 января 2025 года. Ключевыми претензиями к проекту стали отсутствие обеспеченности будущих жителей объектами социальной инфраструктуры, недостаточное количество парковочных мест, а также необоснованная выдача разрешений на отклонение от предельных параметров застройки. Представитель застройщика возражал против удовлетворения иска, заявив, что в проектную документацию и оспариваемое разрешение на строительство внесены изменения.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка поддержал позицию ООО «СЗ "Турист Эко-Парк"». По их оценке, основания для отказа в выдаче разрешения отсутствовали: застройка осуществлялась в зоне многоэтажной жилой застройки, проектная документация получила положительное заключение экспертизы, были приложены разрешения на отклонение от предельных параметров. ООО «СЗ "Турист Эко-Парк"» также указывало на наличие положительного заключения экспертизы (ООО «Проммаш тест экспертиза»).

Гостиница «Турист», на месте которой планировалось строительство жилого комплекса, ранее принадлежала обанкротившейся Липецкой ипотечной корпорации. В 2022 году объект был выставлен на торги за 200 млн руб., однако несколько аукционов не состоялись, и стоимость снизилась до 60,8 млн руб. В 2023 году гостиницу с торгов за 155 млн руб. приобрело московское ООО «Сигма эксперт» Евгения Прохорова, не связанное с ООО «СЗ "Турист Эко-Парк"». Тогда же ее начали сносить.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик "Турист Эко-Парк"» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2023 году. Компания работает в качестве заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Управляющая организация — ООО «Брусника. Строительство и девелопмент». Единственный владелец — ООО «Брусника. СЗ». По итогам 2024 года в компании не фиксировалась выручка при убытке в размере 6,4 млн руб. ООО «Брусника» зарегистрировано в 2011 году в Екатеринбурге. Вид деятельности — заказчик-застройщик и генеральный подрядчик. С 2019 года управление компанией осуществляет ООО «Брусника. Строительство и девелопмент». Практически полным собственником ООО «Брусника» (99,99% доли) является ООО «Компания для финансирования проектов "Вавилова"». В 2024 году выручка ООО «Брусника» составила около 40,4 млрд руб., увеличившись на 21,7% по сравнению с 2023 годом. При этом чистая прибыль в 1,17 млрд руб. сменилась убытком в размере 887 млн руб.

Анна Швечикова