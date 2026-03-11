Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alastair Grant / AP Фото: Alastair Grant / AP

Продажу возглавит монументальный картина Маркуса Ротко 1957 года «Коричневые и черные в красных», оцениваемая от $70 млн до $100 млн, а также второй Ротко 1949 года, оцениваемый в $15-20 млн. Почти 2,5 м высотой, полотно «Коричневые и черные в красном» относятся к самому значимому десятилетию творчества Ротко, когда художник придумал идею светящихся полос цвета, определяющих его зрелые работы. Вторая работа, №1 (1949 год), стала ключевым переходным моментом в карьере Ротко, когда художник перешел от туманных «мультиформных» композиций конца 1940-х к культовым прямоугольным цветовым полям.

На торгах также будут представлены работы художников, которых Мнучин поддерживал на протяжении всей своей карьеры, включая Виллема де Кунинга, Франца Клайна и Джеффа Кунса. По данным Sotheby's работы будут представлены на 11-лотовом вечернем аукционе в мае, а дополнительные работы будут представлены на модерн и контемпорари распродажах дома.

Мнучин, скончавшийся в декабре в возрасте 92 лет, был одной из редких фигур в мире искусства, построивших сразу две карьеры на высшем уровне. После трех десятилетий работы в Goldman Sachs, — где он помог запустить торговлю блоками, — он открыл галерею Mnuchin на Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, организуя выставки музейного уровня, посвящённые таким художникам, как Ротко и де Кунинг. Он и Адриана начали серьезно покупать искусство в 1970-х, постепенно тянувшись к абстракции и художникам послевоенной Нью-Йоркской школы. Сама коллекция была известна своей компактностью. Мнучин однажды обмолвился, что у семьи было всего «10-15 картин», но при этом произведения исключительного качества хранились дома, а не на складе.

Дмитрий Буткевич