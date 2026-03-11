Институт Русистики объяснил роль буквы «ё» в русском языке

Буква «ё» играет смыслообразующую роль в русском языке. Она позволяет сохранить точность текста, заявили «РИА Новости» в Институте Русистики.

«Она защищает точность русской речи и сохраняет смысл текста», — сказали в институте.

Специалисты напомнили, что обязательное употребление буквы «ё» ввели в советских школах в 1942 году. Отказ от этой буквы, по мнению лингвистов, может привести к двусмысленности в тексте.

«Сравните: заём — заем, нёбо — небо, мёл — мел. На букву "ё" всегда падает ударение, на "е" — не всегда. Иногда ошибка может полностью изменить смысл фразы», — отметили в Институте Русистики.

29 ноября 1783 года на одном из первых заседаний Российской академии ее директор княгиня Екатерина Дашкова предложила передавать звук «io» на письме буквой «ё». Широкое распространение новая буква получила благодаря Николаю Карамзину, который при подготовке одного из стихотворений заменил в слове «слiозы» две буквы на одну — «ё».