Состояние певицы Тейлор Свифт достигло $2 млрд

Состояние американской певицы Тейлор Свифт достигло $2 млрд, свидетельствуют данные Forbes. Артистка заняла седьмое место в рейтинге Forbes World’s Celebrity Billionaires.

По данным Forbes, за счет гонораров и гастролей Тейлор Свифт получила $1 млрд. Еще $900 млн она заработала на своем музыкальном каталоге. Недвижимость артистки издание оценивает примерно в $100 млн.

Тейлор Свифт попала в список миллиардеров Forbes в апреле 2024 года после мирового тура Eras, который собрал на продаже билетов свыше $1 млрд. В октябре 2025 года вышел альбом The Life of a Showgirl, который стал мировым бестселлером.

В топ-5 обновленного рейтинга Forbes World’s Celebrity Billionaires вошли телеведущая и актриса Опра Уинфри ($3,2 млрд), рестлинг-промоутер и бывший руководитель WWE Винсент Кеннеди Макмэн ($3,6 млрд), баскетболист Майкл Джордан ($4,3 млрд), кинопродюсер и сценарист Джордж Лукас ($5,2 млрд), а также режиссер и продюсер Стивен Спилберг ($7,1 млрд).