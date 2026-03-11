Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Состояние певицы Тейлор Свифт достигло $2 млрд

Состояние американской певицы Тейлор Свифт достигло $2 млрд, свидетельствуют данные Forbes. Артистка заняла седьмое место в рейтинге Forbes World’s Celebrity Billionaires.

По данным Forbes, за счет гонораров и гастролей Тейлор Свифт получила $1 млрд. Еще $900 млн она заработала на своем музыкальном каталоге. Недвижимость артистки издание оценивает примерно в $100 млн.

Тейлор Свифт попала в список миллиардеров Forbes в апреле 2024 года после мирового тура Eras, который собрал на продаже билетов свыше $1 млрд. В октябре 2025 года вышел альбом The Life of a Showgirl, который стал мировым бестселлером.

В топ-5 обновленного рейтинга Forbes World’s Celebrity Billionaires вошли телеведущая и актриса Опра Уинфри ($3,2 млрд), рестлинг-промоутер и бывший руководитель WWE Винсент Кеннеди Макмэн ($3,6 млрд), баскетболист Майкл Джордан ($4,3 млрд), кинопродюсер и сценарист Джордж Лукас ($5,2 млрд), а также режиссер и продюсер Стивен Спилберг ($7,1 млрд).

Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Jeff Adkins / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark J. Terrill / AP

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Фото: Charles Sykes / AP

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Фото: Mark J. Terrill / Invision / AP

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria&#39;s Secret

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria's Secret

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / AP

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Фото: Seth Wenig / AP

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Фото: Brynn Anderson / AP

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

