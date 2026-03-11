Эрдоган призвал к прекращению войны на Ближнем Востоке

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны остановить войну на Ближнем Востоке. По его словам, в настоящее время все еще сохраняется надежда на прекращение огня и дипломатическое урегулирование. Как подчеркнул господин Эрдоган, Турция предпринимает усилия для того, чтобы задействовать эти рычаги в попытке добиться деэскалации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Mustafa Kamaci / Presidential Press Office / Handout / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Mustafa Kamaci / Presidential Press Office / Handout / Reuters

«Конечно, мы еще не потеряли надежду на прекращение огня,— сказал господин Эрдоган на заседании парламентской фракции (цитата по TRT Haber). — Эту войну необходимо остановить, прежде чем она обострится и полностью охватит регион пламенем».

Турецкий лидер также отметил, что Анкара «продолжает усилия по возвращению за стол переговоров, по возобновлению дипломатии».

С начала операции США и Израиля против Ирана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с президентами США, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), эмиром Кувейта, наследным принцем Саудовской Аравии, а также с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В разговорах с коллегами Реджеп Тайип Эрдоган призывал стороны вернуться к дипломатии и переговорному процессу и уверял, что его страна готова оказывать любую поддержку усилиям по установлению мира.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по военным базам и инфраструктуре в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии. Страны региона закрыли воздушное пространство. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив.

Анастасия Домбицкая