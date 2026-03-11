В возрасте 81 года умер актер театра и кино Валерий Бочкин, сыгравший в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Причиной смерти стал третий инсульт, сообщили «Аргументам и фактам» в окружении артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Бочкин

Фото: Театр на Неве Валерий Бочкин

Фото: Театр на Неве

В последние годы актер играл в театре «На Неве», там подтвердили информацию о его смерти. В труппе уточнили, что он скончался 7 марта, другие подробности не приводятся. По данным «АиФ», Валерия Бочкина 12 марта похоронят на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге.

«В каждой своей роли Валерий Николаевич был убедительным и многогранным. Всех очаровывали его природная эмпатия, чувство юмора и душевная отзывчивость»,— прокомментировали в театре.

Валерий Бочкин окончил ГИТИС, после чего служил в ленинградском Театре драмы и комедии. С 1987 года был актером Санкт-Петербургского детского драматического театра «На Неве». В 1997 году получил звание Заслуженного артиста РФ. За свою карьеру также снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. В их числе: «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Сонька Золотая Ручка», «Тайны следствия», «Дорогой мой человек», «Ментовские войны». Одним из последних его проектов был сериал «Женское дело», вышедший в 2020 году.