В ЦБ рассказали о последствиях снижения ключевой ставки до 3%

Банк России опубликовал исследование, в котором описаны серьезные последствия для экономики страны в случае резкого снижения ключевой ставки до 3%. По словам экспертов регулятора, такая мера приведет к опасному перегреву и гиперинфляции.

Авторы аналитической записки отмечают, что искусственное стимулирование спроса приведет к кратковременному росту ВВП, но вскоре экономика начнет замедляться и уйдет в глубокий спад по отношению к долгосрочным трендам. Перспективы развития окажутся под угрозой из-за дестабилизации цен и потери доверия к финансовой системе.

При сохранении высоких инфляционных ожиданий бизнеса и населения годовая инфляция может достичь 20% через два года, 40% через три года и превысить 100% через семь лет. В таких условиях производство и предложение товаров ограничатся, а инвестиционный климат ухудшится, пояснили в ЦБ.

В документе также рассматривается вариант привязки ставки к текущей инфляции, что дает более умеренные последствия, но снижает доверие к политике регулятора. Спустя два года такого подхода инфляция вырастет с 6% до более чем 10%, а спустя четыре года — превысит 15%.

Аналитическая записка подготовлена «в контексте дискуссии об оптимальном соотношении между экономическим ростом и ценовой стабильностью». По словам ее авторов, расчеты могут не учитывать факторы ослабления рубля или накопления дисбалансов в финансовом секторе.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее комментировала запрос бизнеса о более резком снижении ставки. Такой шаг, убеждена госпожа Набиуллина, грозит гиперинфляцией и может приблизить российскую экономику к ситуации 1990-х годов.

13 февраля совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых. Показатель последовательно идет вниз с лета 2025 года.