Коммерсантъ FM
Век киномеханика

100-летие Александра Зацепина отпраздновали в Большом театре

Композитор Александр Зацепин отметил 100-летие. В честь автора музыки к классическим фильмам Леонида Гайдая и песен из репертуара Аллы Пугачевой на Исторической сцене Большого театра состоялся концерт, буквально каждую мелодию из программы которого зрители, включая Константина Баканова, помнили с детства и готовы были напеть с любого места.

Юбилейный концерт «Век Зацепина», приуроченный к 100-летию композитор Александра Зацепина

Юбилейный концерт «Век Зацепина», приуроченный к 100-летию композитор Александра Зацепина

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Юбилейный концерт «Век Зацепина», приуроченный к 100-летию композитор Александра Зацепина

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Весь концерт Александр Зацепин провел на сцене. Для отчета о праздновании его столетия хватило бы и одной этой фразы. Мало кто из творцов доживает до столь почтенного возраста, да еще и полноценно выступает, отмечая эту дату. А Зацепин выступил.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в неформальной манере поздравил юбиляра в начале вечера и уже потом зачитал официальную поздравительную телеграмму от своего босса. Папку с телеграммой Песков оставил на крышке белого рояля, за которым на протяжении всего концерта сидел Александр Зацепин. Впрочем, композитор редко прикасался к клавишам. Он смотрел выступления, аплодировал после каждого номера и поднимался для объятий с очередным выступающим. Основную фортепианную функцию взял на себя второй рояль, расположенный симметрично,— черный. За него время от времени садились молодые пианисты. А основную часть сцены занимал оркестр под управлением Юрия Башмета.

Александр Зацепин начал работать в кинематографе не в качестве композитора. В школьные годы он окончил курсы киномехаников. Единственная декорация на сцене Большого театра в этот вечер тоже была связана с кино, и она не менялась. По меркам актуальных ТВ-технологий (а концерт показывал канал «Россия 1») это был прошлый век, но в контексте события это выглядело даже элегантно.

На сцену в этот вечер поднялись Константин Хабенский, Евгений Миронов, Наталья Варлей, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Юлия Пересильд, Мария Миронова, Дима Билан, Игорь Бутман, Ирина Пегова, IOWA и другие актеры, режиссеры и музыканты. Аллы Пугачевой, с которой Александр Зацепин записал ее дебютный альбом «Зеркало души», на концерте не было, но песни из ее репертуара звучали. Например, актриса Елизавета Базыкина исполнила песню «Куда уходит детство».

Едва ли не серьезнее всех «вложился» в выступление на юбилее Зацепина Дима Билан. 44-летний юноша отрепетировал сложную и сравнительно редко исполняемую песню «Небо мое» из фильма «Между небом и землей» (1975), где ее пел Валерий Ободзинский.

Судя по аплодисментам, публика этот выбор одобрила.

В программе были предусмотрены не только песенные номера. Евгений Миронов в образе Александра (как и юбиляра — Сергеевича) Пушкина читал «Руслана и Людмилу» под перебор гуслей. Когда актер ушел, гусли остались, и оркестр затянул «... не напрасно бы-ыло!».

Алексей Ягудин фигурно катался под музыку из «Красной палатки» на специальном покрытии. Известно, что музыка Александра Зацепина звучала в этом советско-итальянском фильме только в наших кинотеатрах, а для международного проката саундтрек написал Эннио Морриконе, напомнивший итальянским продюсерам фильма, что контракт у них с ним («Хотя,— уточнял он,— музыка русского парня лучше»). К слову, ныне покойный Морриконе был моложе Зацепина на два года.

Певец Николай Басков (слева) и джазмен Игорь Бутман

Певец Николай Басков (слева) и джазмен Игорь Бутман

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Композиторы Александра Пахмутова и Александр Зацепин

Композиторы Александра Пахмутова и Александр Зацепин

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Оперная певица Хибла Герзмава

Оперная певица Хибла Герзмава

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Юбилейный концерт «Век Зацепина», приуроченный к 100-летию композитор Александра Зацепина

Юбилейный концерт «Век Зацепина», приуроченный к 100-летию композитор Александра Зацепина

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Актер Сергей Шакуров (слева) и композитор Александр Зацепин

Актер Сергей Шакуров (слева) и композитор Александр Зацепин

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Певец Николай Басков (слева) и джазмен Игорь Бутман

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Композиторы Александра Пахмутова и Александр Зацепин

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Оперная певица Хибла Герзмава

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Юбилейный концерт «Век Зацепина», приуроченный к 100-летию композитор Александра Зацепина

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Актер Сергей Шакуров (слева) и композитор Александр Зацепин

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

На концерте вспомнили еще один саундтрек, который теперь нередко называют «культовым». Это музыка к мультипликационному фильму «Тайна третьей планеты». На сцене появился терменвокс, без звука которого не обходится, кажется, ни один советский фантастический фильм. Причем на терменвоксе солировал правнук Льва Термена Петр.

Космическую тему продолжила ведущая Дарья Златопольская, зачитав письмо, которое Юлия Пересильд написала дочери перед космическим полетом во время съемок фильма «Вызов». Анна Пересильд, теперь тоже популярная актриса и певица, присутствовала в зале. А ее маме в этот вечер пришлось петь. В ее исполнении прозвучало «советское диско» — песня «Ищу тебя» из фильма «31 июня». Музыку для этого фильма Зацепин записывал в середине 1970-х в студии, оборудованной прямо у него в квартире, и этот факт «домашней звукозаписи» тоже стал предметом особо уважительного отношения меломанов к композитору.

Стены Большого театра в теории обязывали к академическому акценту в программе. К тому же дипломной работой Зацепина в Алма-Атинской консерватории был балет «Старик Хоттабыч».

Однако большая часть произведений Зацепина это все же «легкий жанр», а обращаясь к крупным музыкальным формам, он всегда делал выбор в пользу мюзиклов и оперетт. Что уж говорить о концерте для праймтаймового ТВ.

По максимуму был отработан весь корпус песен из кинофильмов, а хиты из «Земли Санникова», «Кавказской пленницы», «Бриллиантовой руки» и т. д. прозвучали несколько раз в разных аранжировках. Мария Миронова прочитала фрагменты дневника своего отца Андрея Миронова, которому 8 марта могло бы исполниться 85 лет: «Не воспринимайте мое пение всерьез, пою не я, поют мои герои». «Остров невезения», одна из визитных карточек Андрея Александровича, прозвучал в исполнении Ирины Пеговой. Ее старшая коллега Наталья Варлей исполнила «Песенку про медведей». А коллективное исполнение «Разговора со счастьем» превратило партер Исторической сцены в разгульную танцплощадку.

Возрастную категорию 90+ в команде выступающих и поздравляющих представляла Александра Пахмутова. До зацепинского возрастного барьера ей осталось каких-то четыре года. Историческую сцену можно резервировать уже сейчас, тем более что она Пахмутовой знакома — здесь отмечали ее 95-летие, а Зацепин был тогда специальным гостем. Александра Николаевна разместилась рядом с юбиляром, и пальцы советских композиторов полетели по клавишам белого рояля.

Песни века

  • Газета «Коммерсантъ» №42 от 12.03.2026, стр. 11

