Заммэра Читы уволили из-за 21 млн рублей неподтвержденных доходов

Забайкальский краевой суд решил, что администрация Читы должна расторгнуть трудовой договор с заместителем мэра Александром Зудиловым и уволить его с муниципальной службы в связи с утратой доверия. Как сообщает пресс-служба суда, тем самым оставлено в силе решение Центрального районного суда Читы, вынесенное в декабре 2025 года.

Истцом по гражданскому делу выступала краевая прокуратура, ответчиками — господин Зудилов и администрация Читы, которая и подавала апелляцию на решение первой инстанции. Этому предшествовал еще один иск прокуратуры, в соответствии с которым Александр Зудилов должен был вернуть в доход государства свыше 21 млн руб., законность происхождения которых он не смог доказать. Иск был удовлетворен краевым судом в ноябре 2025 года.

Проверка прокуратуры, показала, что заммэра не смог объяснить доходы в размере свыше 21 млн рублей, полученные в период с 2019 по 2022 год и не связанные с его официальной зарплатой. В начале марта Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил решение о взыскании этой суммы.

Влад Никифоров, Иркутск