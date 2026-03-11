В ремонт фасада воронежской БСМП №1 хотят вложить более 330 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило поиск подрядчика для выполнения капитального ремонта БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1» (БУЗ ВО «ВГКБСМП №1»). Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 334,6 млн руб.

Речь идет о больнице в облцентре на проспекте Патриотов, 23. Работы предполагают обновление фасада здания и инженерных сетей. Финансирование — за счет средств областного бюджета. Заявки на участие в закупке принимаются до 26 марта. Согласно условиям контракта, ремонт продлится до 2028 года. Он разделен на пять этапов: первый — с момента подписания договора до 7 сентября этого года; второй — с 8 сентября по 15 декабря этого года; третий — с 16 декабря по 30 июня 2027 года; четвертый — с 1 июля по 15 декабря 2027 года; пятый — с 16 декабря 2027 года по 1 марта 2028 года.

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить комплекс работ. В частности, предусмотрены демонтажные работы на фасаде, ремонт системы электроснабжения фасадной части здания, а также масштабные ремонтно-восстановительные работы, стоимость которых превышает 203 млн руб. Они являются наиболее затратной частью проекта. Кроме того, обновят системы отопления и вентиляции, а также электроснабжения и водоснабжения. Также выполнят общестроительные задачи, демонтаж сетей и наружного водоснабжения.

Параллельно работы в приемном отделении БСМП №1 с апреля прошлого года уже ведет местное ООО «Спецстрой» Сергея Загорули. По итогам конкурса контракт заключен за 739,4 млн руб. Компания разрабатывает проектную документацию и составляет рабочую, проводит ремонт и поставляет оборудование. Завершиться данный этап должен до 1 декабря 2026 года.

В декабре 2025-го воронежский минстрой заключил контракт со «Спецстроем» на реконструкцию приемного отделения №1 БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», расположенной на Московском проспекте в областном центре. Стоимость — 590,8 млн руб. Компания была признана победителем закупки и не стала снижать начальную цену подряда.

Анна Швечикова