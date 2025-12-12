«Спецстрой» реконструирует приемное отделение воронежской облбольницы за 591 млн

Министерство строительства Воронежской области заключило с местным ООО «Спецстрой» контракт на реконструкцию приемного отделения №1 областной клинической больницы №1 на Московском проспекте в облцентре. Компания не стала снижать начальную цену подряда в 590,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Имя второго участника конкурса не разглашается, но известно, что он тоже предпочел не снижать начальную цену. В рамках контракта «Спецстрою» предстоит разработать комплексный дизайн-проект, а затем реконструировать вестибюль, регистратуру, гардероб, палату динамического наблюдения с постом медсестры, кабинет завотделением, противошоковую палату, а также помещение для приема и сортировки экстренных больных. Общая площадь подлежащих обновлению помещений составляет 751,7 кв. м. Работы, разбитые на шесть этапов, должны быть завершены до 31 декабря 2026 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Спецстрой» зарегистрировано в декабре 2009 года в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и учредителем является Сергей Загоруля. За 2024 год компания выручила 1,3 млрд руб., чистая прибыль достигла 154 млн руб.

В начале декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Спецстрой» достроит поликлинику в воронежском Панино за 338,8 млн руб.

Кабира Гасанова