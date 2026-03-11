В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов было зафиксировано сразу несколько неожиданных результатов. Турецкий «Галатасарай» обыграл на своем поле «Ливерпуль» со счетом 1:0, а «Ньюкасл» разошелся миром с «Барселоной» — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khalil Hamra / AP Фото: Khalil Hamra / AP

Матч «Галатасарай» — «Ливерпуль» начинался именно так, как предсказывали эксперты, — с атак «Ливерпуля». Моменты у ворот хозяев возникали один за другим. Казалось, гол неминуем. И на 7-й минуте взятие ворот случилось. Только вот забил «Галатасарай». Этот мяч многое изменил. При сумасшедшей поддержке трибун футболисты турецкого клуба летели в атаку как на крыльях. Они даже забили еще раз во втором тайме, но взятие ворот отменили из-за офсайда. В итоге — 1:0, и все решится в ответном матче на следующей неделе. С такой же страстью атаковали «Барселону» игроки «Ньюкасла». На своем поле британский клуб был гораздо интереснее: он шел вперед, а ближе к концу второго тайма случилось то, чего так ждали болельщики и комментатор Денис Алхазов.

«Барса» отыгралась на шестой добавленной минуте. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Ламин Ямаль. Но «Барселона» была не похожа сама на себя. На проблемах команды акцентировал внимание футбольный эксперт, тренер Сергей Игнашевич: «Сегодняшняя проблема "Барселоны" — большое количество травм. Нет защитников Жуля Кунде, Алехандро Бальде и Эрика Гарсии, нет полузащитника Френки де Йонга. Рональд Араухо вынужден играть справа. Замены основных игроков, к сожалению, безболезненно не проходят для "Барселоны"».

В отличие от «Барселоны» «Бавария» все решила уже в первом матче. В игре с «Аталантой» мюнхенский клуб выиграл со счетом 6:1, превратив ответную встречу в простую формальность. С большой долей вероятности вместе с «Баварией» в четвертьфинал выйдет и мадридский «Атлетико», который разгромил «Тоттенхэм» — 5:2. Проигравшая команда, похоже, летит в бездну. Кроме Лиги чемпионов она может покинуть и Английскую премьер-лигу. И это при стоимости состава €800 млн.

Сегодня в Лиге чемпионов будет сыграно еще четыре матча 1/8 финала, где поклонников футбола ждет сразу две яркие вывески. В первую очередь, конечно, «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». С 2020 года команды-миллиардеры встречались целых 11 раз. Общая стоимость их составов превышает €2,6 млрд, так что это шоу вряд ли кому-то надоест. Хотя в этот раз «Сити» — явный фаворит. Все потому что у сливочных есть игровые проблемы и серьезные потери, отмечает футбольный аналитик Константин Клещёв: «Смотрим состав: не будет Килиана Мбаппе, не будет Джуда Беллингема, Родриго, Эдера Милитао, Дани Себальоса. Может быть, кто-то из них все же выйдет на поле. Например, игра Эдуарду Камавинга или Давида Алабы до последнего времени тоже была под вопросом. Но все же это совсем не тот "Реал"».

Также 11 марта сойдутся ПСЖ и «Челси». На фоне таких невероятных матчей встреча «Буде-Глимт» — «Спортинг», конечно, меркнет. Но то, что норвежский клуб в принципе смог добраться до этой стадии Лиги чемпионов, уже сенсация. Начнется футбольный вечер игрой «Байер» — «Арсенал» в 20:45 мск. Остальные встречи стартуют в 23:00 мск.

Владимир Осипов