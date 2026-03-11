Профицит внешней торговли России сократился в январе до $7,7 млрд

В январе положительное сальдо внешней торговли России составило $7,7 млрд, снизившись на 7,23% по сравнению с показателем за предыдущий год. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт товаров из России в январе 2026-го в годовом выражении снизился на 8,6%, до $27,2 млрд. Импорт снизился на 9,5%, до $19,5 млрд. Товарооборот в РФ в январе составил $46,7 млрд, снизившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Российский экспорт товаров в Европу снизился на 26% в январе этого года, до $3,6 млрд, в Азию — на 3,7%, до $21,8 млрд, в Африку — на 9,8%, до $1,3 млрд, в страны Северной и Южной Америки — на 38,3%, до $0,6 млрд.

Импорт из Европы в указанный период вырос на 1,2%, составив $4,5 млрд, из стран Америки — на 5,7%, до $1,2 млрд. При этом ввоз товаров из Азии сократился на 13,2%, до $13,5 млрд, из Африки — на 0,7%, до $0,3 млрд.

За отчетный период наибольшую долю в структуре экспорта из России заняли минеральные продукты. Их вывоз уменьшился на 23,4%, до $14,2 млрд. Экспорт металлов и изделий из них увеличился на 72,7%, до $6 млрд, вывоз сельскохозяйственной продукции снизился на 14,1%, до $2,8 млрд.

В январе 2026 года Россия импортировала машины, оборудование, транспортные средства и другие товары на $9,3 млрд, что ниже показателя за предыдущий год на 14,4%. Импорт продукции химической промышленности сократился на 8,2%, до $3,7 млрд. Ввоз продовольственных товаров и сельхозсырья достиг $3,1 млрд, увеличившись на 5,2%, текстильных изделий и обуви — $1,5 млрд, упав на 5,7%, металлов и изделий из них — $1,2 млрд, снизившись на 11,6%.