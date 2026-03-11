Таможня объявила повторную закупку на снос самостроя в центре Нижнего Новгорода

Приволжское таможенное управление объявило повторную закупку на снос объекта незавершенного строительства около домов №№43-43А на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде. По данным сайта госзакупок, начальная стоимость осталась прежней — 9,87 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Первый аукцион был объявлен в феврале, но заявки обоих претендентов комиссия отклонила. Завершить работы по-прежнему требуется до 30 сентября 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году таможня потратила почти 5 млн руб. на инженерные изыскания и подготовку проектной документации для сноса здания, находящегося в историческом центре города и попадающего в охранные зоны объектов культурного наследия. Дом №43 — это ОКН «Дом И.И. Стрегулина», №45 — ОКН «Дом Ф.П. Добролюбова-М.И. Углова».

Трехэтажный кирпичный недострой (с подвалом) площадью 232 кв. м в 90-е годы прошлого века начали проектировать по заказу банка «Нижегородец». Но мэрия проект не согласовала. В 1997 году весь комплекс зданий перешел таможне без разрешительной документации на пристрой.

В 2018 году территориальное управление Росимущества пыталось узаконить недострой в суде, но безуспешно. В 2021 году по иску мэрии суд признал его аварийным самостроем и обязал снести.

Галина Шамберина