Таможня потратит 10 млн рублей на снос самостроя в центре Нижнего Новгорода

Почти 10 млн руб. выделило Приволжское таможенное управление на снос объекта незавершенного строительства около домов №№43-43А на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде. Завершить работы требуется до 30 сентября 2026 года, указано в карточке лота на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году таможня выделила почти 5 млн руб. на инженерные изыскания и подготовку проектной документации для сноса здания, находящегося в историческом центре города и попадающего в охранные зоны объектов культурного наследия. Сам дом №43 — это ОКН «Дом И.И. Стрегулина», соседний дом №45 — ОКН «Дом Ф.П. Добролюбова-М.И. Углова».

Трехэтажный кирпичный недострой (с подвалом) площадью 232 кв. м в 90-е годы прошлого века начали проектировать по заказу банка «Нижегородец». Но мэрия проект не согласовала. В 1997 году весь комплекс зданий перешел таможне без разрешительной документации на пристрой.

В 2018 году территориальное управление Росимущества, которому принадлежит здание, пыталось узаконить недострой в суде, но безуспешно. В 2021 году по иску городской администрации суд признал его самовольной постройкой и обязал снести. В ходе судебных разбирательств городские власти представили заключение экспертизы, которая признала недострой аварийным.

Галина Шамберина