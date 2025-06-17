Приволжская таможня потратит 5 млн рублей на проект сноса самовольной постройки

Почти 5 млн руб. выделило Приволжское таможенное управление на инженерные изыскания и подготовку проектной документации для сноса объекта незавершенного строительства на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде. Управление в июне 2025 года завершает процедуру определения подрядчика для этих работ, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недострой между домами №45 и №43 на улице Большой Печерской

Фото: Яндекс. Карты Недострой между домами №45 и №43 на улице Большой Печерской

Фото: Яндекс. Карты

Площадь трехэтажного кирпичного недостроя с подвалом составляет 232 кв. м. Он примыкает к дому №№43-43А. Спорный объект в 90-е годы прошлого века начали проектировать по заказу банка «Нижегородец». Проект готовило ООО «Аквилон», но мэрия его не согласовала. В 1997 году, который значится годом возведения пристроя, весь комплекс зданий перешел таможне. Разрешительной документации на пристрой в акте передачи не было.

В 2018 году территориальное управление Росимущества, которому принадлежит здание, пыталось узаконить недострой, но суд в этом отказал, а в 2021 году по иску мэрии Нижнего Новгорода признал его самовольной постройкой и обязал снести. В ходе судебных разбирательств городские власти представили заключение экспертизы, которая признала недострой аварийным.

Теперь, чтобы снести объект, требуется подготовить немалый пакет документов, так как недострой попадает в охранные зоны исторически ценных зданий. Сам дом №43 — это объект культурного наследия «Дом И.И. Стрегулина», соседний дом №45 — ОКН «Дом Ф.П. Добролюбова-М.И. Углова».

Галина Шамберина