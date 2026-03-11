Заявление президента США Дональда Трампа о том, что война в Иране «скоро закончится», обсуждают во всем мире. Эксперты не рекомендуют принимать эти слова на веру, напоминая, как часто господин Трамп меняет свою позицию по поводу целей войны, указывая на отчаянное сопротивление иранцев и растущие противоречия между США и Израилем.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Трамп понятия не имеет, как завершить войну с Ираном Главнокомандующий просто импровизирует на ходу. Сегодня он говорит о смене режима, завтра — нет; сегодня ему безразлично будущее Ирана, завтра он хочет выбирать следующего лидера страны; сегодня он открыт для переговоров, завтра требует «безоговорочной капитуляции»… Вот вы станете инвестировать в компанию, глава которой без предупреждения перешел к радикально новой бизнес-стратегии, а потом спустя дни стал описывать ее цели пятью другими способами? Это тревожный сигнал.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Трамп расплывчато и противоречиво заявляет, что война в Иране «выиграна», но «выиграна недостаточно» После того как в понедельник цены на нефть взлетели, президент США попытался — и не сумел — предложить четкое видение того, когда могла бы завершиться крупнейшая за многие годы интервенция США на Ближнем Востоке… Пока цены на нефть держались выше $100 за баррель… а ближневосточные союзники США опасались дальнейшего расширения регионального конфликта, Трамп явился в Дорал (Флорида) с миссией успокоить глобальные рынки и заверить пугливых союзников, что он ясно понимает, как завершить крупнейшую интервенцию США на Ближнем Востоке с момента войны в Ираке… Ну если у него и есть ясное понимание, то на той пресс-конференции он им не поделился.

The Times of Israel (Иерусалим, Израиль) Как закончится эта война? Проблема с войнами в том, что понятно, как они начнутся, но никому не известно, как они закончатся… У Трампа цели (войны.— “Ъ”) меняются каждый день, если не каждый час. Нет четко обозначенных конкретных целей, нет стратегии и нет понимания того, какой будет завершающая фаза. И когда он начинает вещать о предполагаемом конце войны, он буквально тут же идет на попятную. Последний пример этого, когда он заявил, что не согласится ни на что, кроме безоговорочной капитуляции режима. Администрация Белого дома очень удивилась и вынуждена была выкручиваться с толкованием сказанного, и их объяснения включали абсолютно все кроме полной капитуляции… У настоящего успеха в этой войне есть два варианта и все меньше вероятности, что хоть один из них будет достигнут: изъятие обогащенного урана из Ирана, что фактически остановит ядерную программу на долгие годы, либо смена режима. Более вероятно, что успехи будут заключаться в громких словах и описаниях, которыми эти два лидера хотят, чтобы мы описывали их полную победу.

The Hindu (Ченнай, Индия) Стратегическая ошибка: о США и войне в Иране После начала войны господин Трамп постоянно меняет свои цели. В первый день он говорил, что его целью было свержение иранского режима; на пятый — что он хотел бы принять участие в выборе нового лидера страны. На одиннадцатый день он заявил, что Америка уже выиграла войну и скоро боевые действия «закончатся», притом что иранские ракеты продолжают сыпаться на Израиль и на американские базы в регионе… Иранское государство не сдается. Оно дает сдачи. И если господин Трамп и Биньямин Нетаньяху продолжат эту войну, то мировая экономика окажется под еще более серьезным давлением. Понимают ли они свой грандиозный просчет или нет, но путь вперед лежит не через новые бомбардировки. Эта война должна быть закончена немедленно.

CGTN (Пекин, Китай) Едины ли США и Израиль в том, что касается окончания войны в Иране? Между Вашингтоном и Тель-Авивом, похоже, ширится раскол по поводу будущего войны в Иране. Президент Дональд Трамп дает понять, что конфликт закончится «скоро», в то время как Израиль кажется настроенным на продолжение… Израиль… стремится к… нейтрализации стратегических возможностей Ирана, включая любую потенциальную угрозу, которую эта страна может представлять на Ближнем Востоке. Израиль также стремится значительно сократить политическое и идеологическое влияние Тегерана в регионе. Соединенные Штаты, в свою очередь, готовы удовлетвориться более скромным результатом… Они могут согласиться практически с любым руководством в Тегеране, даже из числа представителей существующего режима, если оно будет готово к сотрудничеству с Вашингтоном.

