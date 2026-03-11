Песков об обстреле Брянска, новом месте переговоров по Украине и сбоях связи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал ракетный обстрел Брянска, назвал возможное место для следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине и рассказал о сроках ограничения интернета. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Ракетный обстрел Брянска

Удар ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без помощи британских специалистов.

Россия учитывает участие Великобритании в нанесении ударов по российской территории.

СВО проводится, чтобы варварские действия Киева, подобные удару по Брянску, стали невозможны.

Атаки Киева становятся все изощреннее, поэтому России необходимы более технологичные меры для обеспечения безопасности.

Украинское урегулирование

Переговорный процесс по Украине будет продолжен.

Обстоятельства не позволяют проводить переговоры в Абу-Даби, но все стороны признательны властям ОАЭ за помощь.

Информации о месте и времени следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет, но Стамбул может стать местом их проведения.

Эскалация на Ближнем Востоке

Россия находится в постоянном контакте с руководством Ирана.

Россия готова внести вклад в восстановление мира в ближневосточном регионе.

Массовые отключения интернета