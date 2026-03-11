Песков об обстреле Брянска, новом месте переговоров по Украине и сбоях связи
Песков: удар по Брянску был невозможен без участия британских специалистов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал ракетный обстрел Брянска, назвал возможное место для следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине и рассказал о сроках ограничения интернета. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Ракетный обстрел Брянска
- Удар ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без помощи британских специалистов.
- Россия учитывает участие Великобритании в нанесении ударов по российской территории.
- СВО проводится, чтобы варварские действия Киева, подобные удару по Брянску, стали невозможны.
- Атаки Киева становятся все изощреннее, поэтому России необходимы более технологичные меры для обеспечения безопасности.
Украинское урегулирование
- Переговорный процесс по Украине будет продолжен.
- Обстоятельства не позволяют проводить переговоры в Абу-Даби, но все стороны признательны властям ОАЭ за помощь.
- Информации о месте и времени следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет, но Стамбул может стать местом их проведения.
Эскалация на Ближнем Востоке
- Россия находится в постоянном контакте с руководством Ирана.
- Россия готова внести вклад в восстановление мира в ближневосточном регионе.
Массовые отключения интернета
- Ограничения интернета будут вводиться до тех пор, пока требуются меры для обеспечения безопасности россиян.
- Способы минимизации потерь бизнеса от перебоев с интернетом должны обсуждаться в профильных ведомствах.