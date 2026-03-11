Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков об обстреле Брянска, новом месте переговоров по Украине и сбоях связи

Песков: удар по Брянску был невозможен без участия британских специалистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал ракетный обстрел Брянска, назвал возможное место для следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине и рассказал о сроках ограничения интернета. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ракетный обстрел Брянска

  • Удар ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без помощи британских специалистов.
  • Россия учитывает участие Великобритании в нанесении ударов по российской территории.
  • СВО проводится, чтобы варварские действия Киева, подобные удару по Брянску, стали невозможны.
  • Атаки Киева становятся все изощреннее, поэтому России необходимы более технологичные меры для обеспечения безопасности.

Украинское урегулирование

  • Переговорный процесс по Украине будет продолжен.
  • Обстоятельства не позволяют проводить переговоры в Абу-Даби, но все стороны признательны властям ОАЭ за помощь.
  • Информации о месте и времени следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет, но Стамбул может стать местом их проведения.

Эскалация на Ближнем Востоке

  • Россия находится в постоянном контакте с руководством Ирана.
  • Россия готова внести вклад в восстановление мира в ближневосточном регионе.

Массовые отключения интернета

  • Ограничения интернета будут вводиться до тех пор, пока требуются меры для обеспечения безопасности россиян.
  • Способы минимизации потерь бизнеса от перебоев с интернетом должны обсуждаться в профильных ведомствах.

