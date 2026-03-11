Дело погибших школьниц

Екатеринбургский гарнизонный военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело 37-летнего Михаила Слободяна, сбившего осенью прошлого года трех школьниц в Ревде. Две из них — сестры семи и девяти лет — скончались, а их 11-летняя подруга попала в реанимацию. После ареста Михаилу Слободяну добавили в уголовное дело статью о хранении наркотиков. Вину он признал только по одной статье. На суде присутствовала семья погибших девочек и их друзья.



Трагедия, в которой погибли две сестры, случилась 27 октября прошлого года в Ревде (Свердловская область). Тогда водитель автомобиля «Лада-2112» Михаил Слободян сбил трех девочек и протаранил магазин «Монетка». На заседании по избранию меры пресечения выяснилось, что он был под наркотическим и алкогольным опьянением. Его уголовное дело рассматривает военный суд, поскольку Михаил Слободян проходил службу в зоне специальной военной операции (СВО). Как было озвучено на суде, ДТП, которое он устроил, произошло во время его отпуска. Несколько дней обвиняемый ездил без водительского удостоверения по улицам Ревды — оно сгорело во время боевых действий.

Михаилу Слободяну предъявлены обвинения по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) и ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств).

Как следует из обвинительного заключения, Михаил Слободян с 2024 года служит по контракту в зоне специальной военной операции в звании старшего ефрейтора. Ближе к октябрю ему назначили отпуск на 60 дней. Из материалов дела следует, что, уже находясь в Ревде, он якобы купил 81,06 грамма каннабиса, 1,65 грамма мефедрона. Употребив наркотические вещества и алкоголь, он сел за руль.

По версии обвинения, на перекрестке улиц Чехова и Павла Зыкина автомобиль обвиняемого влетел в магазин «Монетка», попутно сбив девочек. Девочки-сестры девяти и семи лет погибли на месте. 11-летняя школьница выжила, ее доставили в реанимацию. Она получила тяжкий вред здоровью.

«Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии — 0,753 мг/л»,— сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Во время судебного заседания, пока озвучивали обвинительное заключение, Михаил Слободян сидел в капюшоне со склоненной головой и не смотрел на родителей умерших школьниц. Пострадавшие выдвинули иск о компенсации морального вреда в размере 4 млн руб.

Михаил Слободян признал вину только по ст. 264 УК РФ.

Перед заседанием он попросил прощения у матери погибших детей Светланы Шипицыной. Но та не приняла извинений, сказав, что «они неискренние».

За дверью заседания сидела жена Михаила Слободяна. Между ней и матерью пострадавшей произошел диалог: «Что вы плачете, ваш ребенок хотя бы жив, ходит, наверное, улыбается»,-— сказала мама погибших девочек. «Простите, пожалуйста»,— ответила супруга обвиняемого. Позже, когда жену Михаила Слободяна хотели вызывать в качестве свидетеля, ее в здании суда не оказалось.

Светлана Шипицына рассказала суду, что в тот самый день школьницы в первый раз вышли вечером одни. В день трагедии подруга сестер пришла к ним с ночевкой. Они уговаривали Светлану Шипицыну, чтобы она отпустила их в магазин — хотели купить себе сладостей.

Артем Путилов