Путин присвоил звание Героя России бойцу за удержание позиций в ДНР в одиночку

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России 21-летнему рядовому Сергею Ярашеву. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вчера глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал президенту, что Сергей Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении. Сейчас военнослужащий находится в госпитале, ему ампутировали обе ступни. Боец — родом из Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев пообещал обеспечить военнослужащему полную реабилитацию, включая протезирование и социальную поддержку для его семьи.