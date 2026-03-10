Самарский губернатор Федорищев прокомментировал подвиг сержанта Сергея Ярашева

Сержант Сергей Ярашев из Самарской области стал героем после того, как 68 дней в одиночку удерживал стратегически важные позиции в районе Гришино. Он находился в изоляции от основных сил и под постоянными атаками со стороны ВСУ, но продолжал выполнять задачу, получая поддержку с воздуха.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об этом инциденте президенту России Владимиру Путину. Сержант был эвакуирован, как только появилась возможность. Боец получил тяжелые ранения. Сейчас он находится в госпитале и получает необходимое лечение.

Владимир Путин поручил подготовить указ о присвоении Сергею Ярашеву звания Героя Российской Федерации. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о готовности обеспечить бойцу полную реабилитацию, включая протезирование, медицинское сопровождение и социальную поддержку его семьи.

