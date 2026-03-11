Forbes: Трамп разбогател на $1,4 млрд за время второго президентского срока

Состояние президента США Дональда Трампа к настоящему моменту составляет $6,5 млрд, сообщает Forbes. По данным издания, с начала второго президентского срока американский лидер стал богаче на $1,4 млрд. В списке Forbes Дональд Трамп на текущий момент занимает 645-е место среди миллиардеров мира. В 2025 году он занимал 700-е место.

«Согласно последнему списку миллиардеров мира по версии Forbes, состояние президента сейчас составляет $6,5 млрд, что на $1,4 млрд больше, чем год назад»,— пишет Forbes.

Как пишет Forbes, своим успехом американский лидер «во многом обязан криптовалютным сделкам». За последний год он заработал около $550 млн на продаже криптовалютных токенов, выпущенных World Liberty Financial. Этот проект был запущен его семьей в сентябре 2024-го года. По оценкам Forbes, еще $200 млн он получил от продажи части акций компании Aryam Investment.

Анастасия Домбицкая