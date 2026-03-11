Песков: СМИ должны работать в условиях самоцензуры в военное время

Во время специальной военной операции на Украине российские СМИ должны сами себя цензурировать. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: пресс-служба президента РФ Дмитрий Песков

«Сейчас по объективным причинам количество медиа действительно сокращается, сокращается резко... Должна действовать принудительная цензура в СМИ. Это обязательно. Время военное»,— сказал господин Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» (цитата по «РИА Новости»).

Представитель президента добавил, что рано или поздно этот период закончится. Тогда, по словам Дмитрия Пескова, нужно будет создавать инструментарий для поддержки СМИ и условия для их роста.

С 2022 года в российском медиа-пространстве запрещено использование терминов «вторжение», «война» и «нападение» в отношении СВО на Украине. С марта того же года в России действуют ст. 20.3.3 КоАП и 280.3 УК. Они предусматривают административное и уголовное наказание соответственно за дискредитацию российской армии, которая включает призывы к завершению боевых действий и критику спецоперации.