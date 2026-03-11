Правительство Молдавии одобрило выход страны из СНГ

Правительство Молдавии одобрило денонсацию трех базовых договоров Содружества Независимых Государств (СНГ) — учредительного соглашения, приложения к нему и устава организации. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Это решение принято в контексте несоблюдения Российской Федерацией основополагающих ценностей и принципов Сообщества, в рамках которого государства признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность границ»,— указано в публикации.

Также решение «отражает новые стратегические приоритеты» Молдавии как кандидата на вступление в Евросоюз. Выход из состава СНГ позволит стране ежегодно экономить 3,1 млн леев (14,2 млн руб.) из госбюджета, отметили в молдавском правительстве.

Молдавия игнорирует заседания СНГ с 2022 года. 19 января 2025 года МИД Молдавии начал процедуру денонсации трех основополагающих соглашений СНГ, необходимую для полного выхода страны из организации. 4 марта выход из соглашений утвердила комиссия парламента Молдавии по внешней политике.

В рамках СНГ Молдавия подписала примерно 283 соглашения. Из них 71 уже денонсировано, еще 60 — в процессе денонсации. Власти Молдавии отмечают, что выход из СНГ не повлияет на соглашения, приносящие стране экономические выгоды. Молдавия от них не откажется, если договоры не противоречат евроинтеграции.