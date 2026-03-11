Прокуратура потребовала взыскать с «Россетей» ущерб от пожара в Геленджике

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании ущерба от лесного пожара в Геленджике, включая расходы на его ликвидацию, в общей сумме на 5,4 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. По данным ГАС «Правосудие», ответчиком в процессе выступает краевое подразделение электросетевой организации «Россети».

Пожар в Геленджикском лесничестве произошел 29 июля 2025 года. После возгорания лесной подстилки огонь распространился на зеленые насаждения, в результате выгорело около 11 га леса. Проверка установила, что причиной пожара стали искры электропроводки между опорами ЛЭП на участке Восточная — Тонкий мыс.

В тушении пожара участвовало более 300 человек, 56 единиц техники и пожарный вертолет Ми-8. Азово-Черноморская природоохранная прокуратура требует от владельца ЛЭП компенсировать ущерб, нанесенный лесному фонду, оплатить расходы краевой лесопожарной службы, а также работу пожарного вертолета МЧС России.

Анна Перова, Краснодар