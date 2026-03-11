Цвет настроения
30 вариантов маникюра на весну в оттенках синего
«Коммерсантъ Стиль» — про маникюр ранней весны: оригинальные идеи дизайна лазурного, синего и кобальтового маникюра.
Маникюр в синих оттенках — хорошая альтернатива привычному красному или классическому бежевому-нейтральному. В переходный период между зимними морозами и отпускным сезоном он как будто обладает терапевтическим эффектом, подсознательно вызывая чувство безмятежности, напоминая о лазурном море, глубинах океана, в общем — о спокойствии и отдыхе, которого всем так не хватает. Его можно считать новым нейтральным оттенком из-за визуальной пластичности, он сочетается с любым другим цветом, что дает простор для фантазии при выборе дизайна. Мы собрали варианты от плотного монохромного покрытия и структурной графики до завитков-«свирл», мрамора, «ауры», цветов, облаков и даже дизайна на мультяшную и спортивную тематику.