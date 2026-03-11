Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Цвет настроения

30 вариантов маникюра на весну в оттенках синего

«Коммерсантъ Стиль» — про маникюр ранней весны: оригинальные идеи дизайна лазурного, синего и кобальтового маникюра.

Маникюр в синих оттенках — хорошая альтернатива привычному красному или классическому бежевому-нейтральному. В переходный период между зимними морозами и отпускным сезоном он как будто обладает терапевтическим эффектом, подсознательно вызывая чувство безмятежности, напоминая о лазурном море, глубинах океана, в общем — о спокойствии и отдыхе, которого всем так не хватает. Его можно считать новым нейтральным оттенком из-за визуальной пластичности, он сочетается с любым другим цветом, что дает простор для фантазии при выборе дизайна. Мы собрали варианты от плотного монохромного покрытия и структурной графики до завитков-«свирл», мрамора, «ауры», цветов, облаков и даже дизайна на мультяшную и спортивную тематику.

Фото: @haileybieber

Фото: @brushedbyb_

Фото: @sansungnails

Фото: @sansungnails

Фото: @winnieisawesome

Фото: @nonnailartist

Фото: @ manifakturanailbar

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @disseynails

Фото: @nailssbyshirel

Фото: @danaturenails

Фото: @the.tipsy.nail.bar

Фото: @nailssbyshirel

Фото: @amberjhnails

Фото: @amberjhnails

Фото: @manifakturanailbar

Фото: @elica.nails

Фото: @nailsbyxojess

Фото: @gel.bymegan

Фото: @gel.bymegan

Фото: @gel.bymegan

Фото: @nailalamode

Фото: @lindseysbeautylounge1

Фото: @nailsbypaulin

Фото: @staceymachin

Фото: @naill_.mobina

Фото: @embrace.nails

Фото: @byleah.x

Фото: @nonnailartist

Фото: @nailsbymh

Фото: @nailartbysig

Ирина Кириенко

