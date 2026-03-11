Цвет настроения

«Коммерсантъ Стиль» — про маникюр ранней весны: оригинальные идеи дизайна лазурного, синего и кобальтового маникюра.

Маникюр в синих оттенках — хорошая альтернатива привычному красному или классическому бежевому-нейтральному. В переходный период между зимними морозами и отпускным сезоном он как будто обладает терапевтическим эффектом, подсознательно вызывая чувство безмятежности, напоминая о лазурном море, глубинах океана, в общем — о спокойствии и отдыхе, которого всем так не хватает. Его можно считать новым нейтральным оттенком из-за визуальной пластичности, он сочетается с любым другим цветом, что дает простор для фантазии при выборе дизайна. Мы собрали варианты от плотного монохромного покрытия и структурной графики до завитков-«свирл», мрамора, «ауры», цветов, облаков и даже дизайна на мультяшную и спортивную тематику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: @haileybieber Фото: @brushedbyb_ Фото: @sansungnails Фото: @sansungnails Фото: @winnieisawesome Фото: @nonnailartist Фото: @ manifakturanailbar Фото: @lolo.nailedit Фото: @disseynails Фото: @nailssbyshirel Фото: @danaturenails Фото: @the.tipsy.nail.bar Фото: @nailssbyshirel Фото: @amberjhnails Фото: @amberjhnails Фото: @manifakturanailbar Фото: @elica.nails Фото: @nailsbyxojess Фото: @gel.bymegan Фото: @gel.bymegan Фото: @gel.bymegan Фото: @nailalamode Фото: @lindseysbeautylounge1 Фото: @nailsbypaulin Фото: @staceymachin Фото: @naill_.mobina Фото: @embrace.nails Фото: @byleah.x Фото: @nonnailartist Фото: @nailsbymh Фото: @nailartbysig Следующая фотография 1 / 31 Фото: @haileybieber Фото: @brushedbyb_ Фото: @sansungnails Фото: @sansungnails Фото: @winnieisawesome Фото: @nonnailartist Фото: @ manifakturanailbar Фото: @lolo.nailedit Фото: @disseynails Фото: @nailssbyshirel Фото: @danaturenails Фото: @the.tipsy.nail.bar Фото: @nailssbyshirel Фото: @amberjhnails Фото: @amberjhnails Фото: @manifakturanailbar Фото: @elica.nails Фото: @nailsbyxojess Фото: @gel.bymegan Фото: @gel.bymegan Фото: @gel.bymegan Фото: @nailalamode Фото: @lindseysbeautylounge1 Фото: @nailsbypaulin Фото: @staceymachin Фото: @naill_.mobina Фото: @embrace.nails Фото: @byleah.x Фото: @nonnailartist Фото: @nailsbymh Фото: @nailartbysig

Ирина Кириенко