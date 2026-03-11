Удаленка становится бонусом

Бизнес сокращает удаленку: только 35% компаний предлагает дистанционный формат работы. Хотя еще полгода назад таких было почти 40%, выяснили аналитики SuperJob. Почему сотрудников снова загоняют в офис? И есть ли вариант сохранить свободный график?

Дистанционный график работы чаще предлагают московские и петербуржские офисы. Только в столичном регионе опубликовано почти 19 тыс. вакансий с таким форматом занятости. Четверть из них приходится на IT-сегмент. Из дома работают не только программисты, копирайтеры, но и личные ассистенты гендиректора и даже врачи, правда, в телемедицине. Медикам платят за консультации — зарплата ЛОРа, например, на удаленке превышает 200 тыс. руб. в месяц. И ее можно рассматривать и как подработку.

Но чем выше позиция, тем меньше удаленных ролей, говорит руководитель «Лаборатории Карьеры» Анна Алфимова: «Сейчас привлекать людей на удаленку нет необходимости, потому что рынок полностью на стороне работодателей. Даже в IT количество удаленных вакансий сокращается. Есть еще несколько точечных причин: ужесточаются требования по конфиденциальности, поэтому хранение данных должно быть в России, а люди, работающие с этими данными, тоже обязаны находиться в стране. Судя по обратной связи от кандидатов, которые пытаются работать удаленно из-за рубежа, это становится все сложнее, и многие вынуждены возвращаться, кто еще не вернулся».

Дистанционка — это уже не требование соискателя, а бонус работодателя, замечает директор Национальной гильдии фрилансеров Кирилл Аношин: «Сейчас рынок достаточно плотно сжимается: на одно место приходится до 10 претендентов. Найти кандидата, который готов работать в офисе, стало намного проще, чем, условно, три-пять лет назад. 98,8% вернулись. Это связано в том числе с получением дохода из-за рубежа. Существуют различные сервисы, которые помогают это организовать, но они работают на грани законодательства. И невозможно предсказать, в какой момент для такого специалиста может включиться статус иностранного агента».

Штат удаленщиков большинства российских компаний, как показывают соцопросы, не превышает 10%. И тренд на сокращение этой доли будет только нарастать. Бизнес все чаще хочет видеть сотрудников в офисе, но это не значит, что вариантов нет, добавляет партнер компании FutureToday Денис Каминский: «Параллельно с тем, что компании, с одной стороны, ужесточают требования, с другой, мы видим рост числа самозанятых в небольших организациях, которые, наоборот, открыты к удаленной работе.

Поэтому на самом деле вакансий с возможностью удаленки достаточно. Полностью дистанционной работы стало меньше, ее заменяет гибридный формат: несколько дней в офисе и один-два дня в неделю или в месяц — работа из дома. Такие форматы встречаются все чаще».

А на этом фоне сравнялись и зарплаты соискателей на удаленке. Больше 70% московских компаний, по данным SuperJob, платят региональным специалистам столько же, что и столичным. Но дистанционка — это еще один из способов подвести персонал к увольнению, говорит Анна Алфимова из «Лаборатории карьеры»: «Небольшое количество сотрудников отказываются от работы в офисе и увольняются, рассчитывая, что легко найдут работу на рынке на тех же условиях. К сожалению, сейчас это не так. Количество негативных кейсов, когда человек уволился из-за отмены удаленки и не смог в течение шести месяцев найти аналогичную работу с дистанционным форматом, только растет.

Рассчитывать на рост возможностей удаленной работы я бы точно не стала и не использовала бы это как критерий при выборе работодателя».

На рынке труда сложилась жесткая конкуренция за рабочие места. И ту уже не до выбора формата, главное, чтобы взяли. На 174,5 тыс. вакансий в Москве сейчас приходится 1,74 млн резюме.

Аэлита Курмукова