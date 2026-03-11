Свыше 75 млн рублей власти выделят на поддержку туризма в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в 2026 году на поддержку туристических проектов и соответствующей инфраструктуры выделили 76,9 млн руб., сообщили в правительстве региона.

Ежегодно власти направляли на туризм в Югре 33,4 млн руб.: так, в 2025 году при поддержке округа новые пункты проката оборудования открылись в Нягани и Сургутском районе, на турбазах появились игровые комплексы, а одна из гостиниц в Октябрьском районе оборудовала спецподъемник для гостей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году финансирование туробъектов было решено увеличить более чем в два раза.

В 2025 году туристы совершили в ХМАО 961 тыс. поездок, а в 2024 году регион посетили почти 1,3 млн человек — это на 5,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Ирина Пичурина