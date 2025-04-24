Турпоток в Югру вырос на 5,4% в 2024 году до 1,28 млн туристов

В 2024 году Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра) привлек почти 1,3 млн туристов, сообщил губернатор Руслан Кухарук в ежегодном отчете перед думой региона. Это на 5,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Во многих странах Югру знают как край уникальной природы, неповторимой культуры коренных народов, как ключевой центр нефтедобычи, как биатлонную и шахматную столицу, как отличную территорию для международных, культурных, спортивных событий. В сравнении с 2023 годом туристический поток вырос, составив более 1 млн 280 тыс. человек»,— заявил глава округа.

Губернатор отметил, что значительный вклад в рост туризма внесли меры поддержки. Среди них — компенсация части затрат на транспортное обслуживание при организации экскурсий и проведение различных мероприятий. «Фонд развития Югры» предоставил льготные займы для модернизации гостиниц, что способствовало улучшению инфраструктуры.

Руслан Кухарук подчеркнул, что дальнейшее развитие отрасли гостеприимства требует увеличения числа комфортных мест для размещения туристов. Для этого необходимо создавать новую инфраструктуру, включая гостиницы и транспортные сети.

Мария Игнатова