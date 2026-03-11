За 2025 год курские дольщики приобрели квартиры через эскроу-счета на 10 млрд

В 2025 году жители Курской области приобрели 2 тыс. квартир в новых домах с использованием механизма эскроу-счетов. После завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию застройщикам было перечислено 10,3 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

На начало 2026 года в Курской области зарегистрировано 2,3 тыс. эскроу-счетов, на которых размещено 10,9 млрд руб. средств дольщиков. Строительные компании заключили с банками 24 кредитных договора для возведения жилых объектов на общую сумму 17,8 млрд руб. С момента внедрения механизма эскроу дольщикам в регионе передано 8,3 тыс. квартир. Совокупный объем перечисленных девелоперам средств достиг 33,8 млрд руб.

Как пояснил управляющий региональным отделением ЦБ Евгений Овсянников, счета эскроу стали наиболее востребованным способом расчетов при долевом строительстве. Механизм предполагает заключение трехстороннего договора между покупателем, застройщиком и банком. На период возведения дома средства дольщиков аккумулируются на специальных счетах в банке, а строительная компания получает кредит на ведение работ. После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию квартиры передаются владельцам, а банк переводит накопленные средства застройщику, который за счет них погашает кредит. Господин Овсянников отметил, что современная система проектного финансирования гарантирует сохранность вложений: все средства дольщиков застрахованы государством, а предельная сумма возмещения составляет 10 млн руб.

По итогам 2025 года тамбовские дольщики приобрели через эскроу-счета 1,4 тыс. квартир на 6,8 млрд руб., а липецкие — 1,8 тыс. квартир почти на 9 млрд руб.

Кабира Гасанова