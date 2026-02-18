Липецкие дольщики приобрели через эскроу-счета квартиры почти за 9 млрд рублей

Банки перечислили строительным компаниям Липецкой области около 9 млрд руб. с раскрытых счетов эскроу по итогам 2025 года. За этот период жители региона приобрели с помощью этого механизма почти 1,8 тыс. готовых квартир. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

На 1 января 2026 года в области открыто свыше 3,7 тыс. эскроу-счетов, на которых дольщики разместили почти 15,7 млрд руб. Между банками и застройщиками действовали 78 кредитных договоров на общую сумму порядка 57 млрд руб.

С 2019 года липецкие дольщики получили ключи от более чем 7,5 тыс. квартир, а девелоперам перечислено около 30 млрд руб.

За десять месяцев 2025 года жители Тамбовской области с помощью механизма проектного финансирования долевого строительства приобрели почти 800 квартир. Банкам перечислили по этим сделкам 4,3 млрд руб.

Ульяна Ларионова