Песков: Россия приветствует усилия Трампа по Украине

Россия приветствует усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, как Кремль оценивает посредничество американского президента в конфликте.

Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы приветствуем эти усилия и признательны за них»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры по Украине «движутся вперед», американская сторона сохраняет «позитивный настрой» по этому вопросу. Следующая встреча в трехстороннем формате перенесена на следующую неделю (16-22 марта), чтобы продолжить обсуждения условий мира.

Лусине Баласян