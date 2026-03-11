В Ростове-на-Дону из незаконного оборота изъяли 35 кг сильнодействующих веществ

Сотрудники ГУНК МВД России совместно с ростовскими полицейскими задержали шестерых участников организованной группы. Их подозревают в незаконном сбыте сильнодействующих веществ в двух аптеках Ростова-на-Дону. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

В аптеках и по местам жительства задержанных обнаружены лекарства, содержащие сильнодействующие вещества, на которые отсутствовало разрешение. Из незаконного оборота изъяты 35 кг вещества. Также при обысках у одного из сообщников найдены около 200 рецептурных бланков, заверенных печатями медицинских организаций, у другого – деньги в рублях и иностранной валюте.

В преступную схему, по данным ведомства, вовлечены руководители и сотрудники фармацевтических компаний. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК. Шестерым задержанным предъявлены обвинения. Часть из них заключили под стражу, других отправили под домашний арест и назначили запрет определенных действий.