Песков: Россия продолжает диалог с руководством Ирана

Диалог России с руководством Ирана продолжается, несмотря на ирано-израильский конфликт. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что встреча президента Владимира Путина с его иранским коллегой Масудом Пезешкианом в настоящий момент по понятным причинам вряд ли возможна.

«Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам,— подчеркнул господин Песков. — Но диалог с руководством Ирана продолжается».

Во вторник Владимир Путин провел телефонный разговор с Масудом Пезешкианом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и продолжение контактов между Тегераном и Москвой. Господин Пезешкиан поблагодарил Москву за поддержку, оказанную Тегерану после начала военного конфликта Ирана с США и Израилем.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по военным базам и инфраструктуре в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии. Страны региона закрыли воздушное пространство. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив.

Анастасия Домбицкая