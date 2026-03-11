Зарубежные СМИ: К чему приведет минирование Ормузского пролива?

Иран минирует Ормузский пролив. Об этом сообщает CBS News. США в ответ начали атаковать катера для установки мин. Уничтожено 16 судов. 10 марта президент США заявил, что в случае установки мин в проливе, «военные последствия для Ирана будут такими, как никогда прежде». Сейчас на выходе к Персидскому заливу заблокированы 140 нефтеналивных танкеров, 133 перевозчика нефтепродуктов и 17 газовозов СПГ. Чтобы сдержать мировые цены на нефть Международное энергетическое агентство предложило высвободить из резервов 182 млн баррелей сырья. Для решения этого вопроса страны G7 собирают экстренный саммит. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Для минирования морских путей Иран использует небольшие лодки, каждая из которых перевозит два-три взрывных устройства, передает CВS News. По данным телеканала, сейчас в Ормузском проливе установлены от 2 до 6 тыс. мин. Практически все производства Ирана, Китая и России.

Через пролив проходит пятая часть мирового экспорта нефти и треть объема сжиженного природного газа. Блокировка этого пути уже подхлестнула цены на энергоносители в разных частях планеты, отмечает Reuters. Чтобы не допустить глобального коллапса Международное энергетическое агентство предложило высвободить часть стратегических резервов нефти.

The Wall Street Journal сообщает, что предполагаемый объем превысит 182 млн баррелей — столько было выведено в прошлый кризис в 2022 году, когда начались боевые действия на Украине. С момента основания энергетического агентства в середине 1970-х, такие меры принимались всего пять раз. Сейчас в стратегических запасах около 1,2 млрд баррелей нефти. Решение должны еще единогласно одобрить 32 страны, входящие в Международной энергетическое агентство. Ожидается, что заседание пройдет 11 марта.

В свою очередь Дональд Трамп приказал армии уничтожить все катера Ирана и расчистить путь танкерам. В Центральном командовании сообщили, что 16 судов уже взорваны. При этом у Белого Дома не много вариантов для управления ситуацией, пишет The Economist. Президент США предлагает сопровождать танкеры военными кораблями. Но такой конвой в узком проливе не только обойдется дорого, но еще и станет легкой целью для Ирана.