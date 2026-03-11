Самолеты из Сургута и Тюмени в Сочи задержали из-за ограничений в аэропорту

Уральская транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров самолетов из Сургута и Тюмени, ожидающих вылета в Сочи, сообщили в ведомстве. Их рейсы были задержаны из-за ограничений в сочинском аэропорту и позднего прибытия воздушных судов.

Рейс ЮТ511 авиакомпании Utair из Сургута должен был отправиться в Сочи по расписанию в 8:50, но время вылета перенесли на вечер — 17:30. Отправление самолета компании «Ямал» по рейсу 185 было назначено на 5:05, однако новой даты вылета нет.

В течение последних суток режим опасности в Сочи вводили дважды, обломки беспилотника упали на жилой дом. В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения воздушного пространства.

Ирина Пичурина