Челябинского предпринимателя задержали за махинации при ликвидации свалок

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали генерального директора ООО «Альянс» по подозрению в мошенническом хищении денег, выделенных на ликвидацию несанкционированных свалок в Варненском округе. Устанавливаются иные участники противоправной деятельности, в том числе из числа должностных лиц, отвечающих за исполнение муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, директор компании, «действуя в преступном сговоре», с июля по ноябрь 2023 года похитил средства, выделенные на ликвидацию нелегальных свалок в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна». Подрядчик вносил ложные сведения в акты выполненных работ и только по оному из эпизодов похитил более 4 млн руб., сообщает УФСБ. Общая сумма контрактов, заключенных администрацией Варненского района с компанией, превысила 16 млн руб.

По данным источника «Ъ-Южный Урал», задержан предприниматель Эдгар Мосоян. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбудило региональное управление СКР. По местам жительства и работы подозреваемого прошли обыски.