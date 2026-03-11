Wildberries опровергла участие в думской предвыборной кампании

Пресс-служба RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) сообщила «Ъ», что не подтверждает сведения о вовлечении в избирательную кампанию в Госдуму. Компания заявила, что не получала подобных запросов и не участвует в обсуждениях этой темы.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала о возможном использовании маркетплейсов в предстоящей кампании. По данным издания, сервисы электронной торговли могут задействовать для вовлечения граждан в избирательный процесс, роста явки и, в частности, для улучшения результатов партии «Единая Россия».

Выборы в Госдуму девятого созыва назначены на 18–20 сентября 2026 года. 225 депутатов изберут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.