Песков назвал фейком статью FT о кампании России в поддержку переизбрания Орбана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком информацию о российской кампании, направленной на поддержку переизбрания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Материал опубликовала газета Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы, скорее всего, делаете ошибочные выводы, основываясь на фейке. К сожалению, в последние годы такое часто случалось. Даже с серьезными изданиями»,— заявил Дмитрий Песков газете.

В статье FT утверждается, что российская кампания в поддержку Виктора Орбана заключается в распространении сообщений в соцсетях и «информационных атаках» против оппозиционной партии «Тиса». Нынешнего венгерского премьер-министра представляют как единственного кандидата, способного сохранить суверенитет Венгрии, пишет газета. Цель состоит в том, чтобы противопоставить Виктора Орбана, «сильного лидера с друзьями по всему миру», его главному сопернику Петеру Мадьяру, «марионетке из Брюсселя, не имеющей внешней поддержки», указано в публикации.

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов отрицает любое вмешательство российской стороны в кампанию, пишет FT. Венгерское правительство также отвергает какое-либо вмешательство России. Власти Венгрии назвали это «сфабрикованным обвинением со стороны левых» и «жалкой попыткой отвлечь внимание от угроз президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана и других попыток повлиять на выборы в Венгрии».