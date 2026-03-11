Песков призвал создателей Max обогнать конкурентов в СНГ

Информационная работа России на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) осложнена постоянной борьбой с «вражескими социальными сетями». Отечественному мессенджеру Max необходимо обогнать конкурентов в СНГ, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Мы сейчас стремительно теряем инструментарий для нашей пропагандистской работы за рубежом. Особенно в ближнем зарубежье»,— пояснил господин Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» во ВШЭ (цитата по ТАСС).

По словам представителя президента, разработчикам Max следует понимать ответственность за то, чтобы «стать привлекательнее» и выиграть конкуренцию на пространстве СНГ.

Мессенджер Max — отечественная платформа, объединяющая функции мессенджера и госуслуг. Разработан в 2025 году компанией VK. После замедления WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram российские пользователи и госструктуры стали массово переходить в Max. В зоне спецоперации продолжает работать Telegram, однако в Минцифры выразили надежду, что военнослужащие вскоре адаптируются к новому мессенджеру.