Ремонт исторического здания роддома в Курске продолжит местная фирма за 178 млн

Капитальный ремонт объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание роддома №1» в Курске продолжит начавшее его местное ООО «Стройреконструкция» Артема и Глеба Калуцких. Компания выиграла на аукционе второй контракт на обновление ОКН. Она была единственным участником торгов, поэтому не стала снижать начальную цену контракта в 177,5 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Работы нужно выполнить до 30 ноября 2026 года. «Стройреконструкции» предстоит провести наружные сети медицинского газоснабжения, установить комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, установить на объекте светильники, отремонтировать крышу и облицевать стены. Гарантийный срок составит пять лет.

В конце 2025 года «Стройреконструкция» получила контракт на обновление этого же роддома за 245,5 млн руб. Он на стадии исполнения, работы требуется выполнить до 30 ноября 2026 года.

Алина Морозова